Анастасия Павлюченкова "в паре" вышла во второй круг Australian Open

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной одержали победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Теннисистки обыграли пару Елена Остапенко (Латвия)/Людмила Киченок (Украина), пишет championat.com.

Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Остапенко и Киченок один эйс, три двойные ошибки и реализованный единственный брейк-пойнт. Павлюченкова и Рыбакина четыре раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырех.

Во втором круге Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина встретятся с парой Алекса Гуарачи (Чили)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй).