В Самаре загорелся дом на ул. Арцыбушевской

В четверг, 19 января, примерно в 15:46 начался пожар в доме на ул. Арцыбушевской, 110 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горит одноэтажный нежилой дом на площади 60 кв. м. На борьбу с огнем направили 85 человек и 25 единиц техники. В МЧС отмечают, что угроза распространения огня на соседние дома пока сохраняется.

ГУ МВД по Самарской области сообщают, что Госавтоинспекция обеспечивает проезд спецтехники и безопасный проезд транспорта и охрану общественного порядка. По факту происшествия проведут проверку.