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Банк "Открытие": более 80% жителей ПФО поддерживают идею полной отмены "мобильного рабства"

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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83% жителей округа положительно относятся к возможности переносить свой номер мобильного телефона между регионами при смене оператора (такую идею предложил правительству РФ Научно-исследовательский институт Радио*). Качество связи для большинства опрошенных в целом важнее, чем ее стоимость. 93% платят за услуги мобильной связи не более 1000 рублей в месяц. Таковы результаты всероссийского опроса**, проведенного банком "Открытие" (входит в группу банка ВТБ).

28% опрошенных ни разу в жизни не меняли своего оператора мобильной связи. У 27% был один опыт перехода к другому оператору. 25% меняли оператора связи два раза. Каждый пятый (20%) за последние 10 лет производил смену своего оператора мобильной связи три и более раз.

В целом жителей Приволжского федерального округа устраивает качество мобильной связи в своем регионе. 22% считают его очень хорошим, еще 66% — хорошим. Лишь 7% назвали качество мобильной связи плохим. Еще 5% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

66% респондентов меняют мобильный телефон не чаще, чем раз в 3-5 лет. 10% делают это реже, чем раз в пятилетку. 7% заявили, что вообще не меняют мобильный телефон до тех пор, пока он не сломается. При этом 17% меняют свой "мобильник" постоянно, раз в 1-2 года, стараясь не пропустить ни одной новой модели.

53% опрошенных имеют опыт покупки мобильного гаджета в кредит: 47% уже погасили такие кредиты, еще у 6% они активные. Еще 32% пока не покупали мобильный телефон в кредит, но не исключают для себя такой возможности. При этом 15% категорически не собираются занимать у банков деньги на покупку "мобильника".

83% абонентов поддерживают идею отмены мобильного рабства — возможности переносить свой номер мобильного телефона между регионами при смене оператора (59% относятся к этому положительно, еще 24% скорее положительно). Против такой возможности выступают лишь 5% опрошенных. 12% затруднились ответить на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос о главных критериях выбора оператора мобильной связи (можно было давать более одного варианта ответа), жители ПФО чаще всего выбирали качество связи (84%), и уже затем ее стоимость (67% считают: чем дешевле, тем лучше). Для 26% имеет значение репутация компании, для 21% важно быстрое реагирование компании на жалобы и вопросы. Советам знакомых и друзей при выборе оператора мобильной связи готовы следовать лишь 8%.

Только 2% опрошенных вообще не платят за мобильную связь — это делает их работодатель. 21% тратят на мобильную связь 100-300 рублей в месяц, 44% от 300 до 500 рублей, 26% от 500 до 1000 рублей, 7% — до 1500 рублей в месяц.

* Возможность перенести свой номер телефона другому оператору существует у россиян с конца 2013 года. Однако при этом по государственным правилам соблюдается жесткое ограничение — такую замену можно произвести только в пределах своего региона. В конце 2022 года Научно-исследовательский институт Радио выступил с инициативой переноса номера к другому оператору без привязки к региону, заявив, что технически такая возможность уже проработана.

** Опрос проводился 12–17 января среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.

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