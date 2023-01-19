В Самарской области начали разрабатывать паспорт проекта межвузовского кампуса

На площадке "Точки кипения" СГЭУ прошла стратегическая сессия, посвященная реализации проекта по созданию межвузовского кампуса международного уровня.

В ней приняли участие представители областного правительства, руководители профильных министерств, вузы-бенефициары проекта, а также организации, которые будут задействованы в реализации проекта кампуса. На сессии обсудили вопросы развития территории вблизи стадиона "Солидарность Самара Арена" и формирования материалов для подготовки паспорта федерального проекта.

Напомним, строительство межвузовских кампусов ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Проект межвузовского кампуса Самарской области был признан одним из лучших в стране и одержал победу в федеральном конкурсе. Регион вошел в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта. Это стало возможным благодаря системной работе областного правительства. Проект кампуса разрабатывался под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Осенью 2022 г. глава региона представил проект президенту и заручился его поддержкой.

Проект имеет большое значение для будущего не только Самарской области, но и всей страны. "Принятие этого решения в нынешний очень непростой момент говорит о том, что наша страна думает о будущем, устремлена вперед к новым победам и свершениям — в науке, в образовании, в развитии человеческого потенциала. И это главное — забота о людях, забота о будущем нашей великой страны", — подчеркивает глава региона.

Важным фактором в принятии решения о размещении кампуса в Самаре стало и привлечение к реализации проекта сильных партнеров. Так в Самаре откроют школу программирования от "Сбера" — "Школа 21", где будут готовить высококвалифицированных IT-специалистов. Еще одним "резидентом" кампуса станет центр для одаренных детей "Вега", входящий в созвездие "Сириуса".

По словам участников проекта, межвузовский кампус в Самаре станет точкой притяжения для студентов разных вузов страны, площадкой для подготовки молодых специалистов. Главная задача — вовлечение талантливой молодежи в науку, повышение включенности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере. Сегодня это крайне важно для обеспечения технологического суверенитета страны. Внедрение прорывных достижений российской науки возможно при грамотно выстроенном взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Новый кампус станет базой для разработки научных и прикладных идей совместно с научно образовательным центром "Инженерия будущего". На базе кампуса планируют создать цепочку непрерывного образования, включающую школьную, университетскую подготовку, переподготовку специалистов и научно-прикладную деятельность.

"Проект строительства межвузовского кампуса международного уровня очень важен для региона. Его реализация будет способствовать привлечению в Самарскую область все больше новых абитуриентов. А молодые ученые и перспективные студенты получат новый импульс к проведению исследований и развитию науки в регионе. Безусловно в процессе реализации этого масштабного проекта потребуется консолидация усилий и согласование интересов всех участников", — отметила врио ректора Самарского государственного экономического университета Елена Кандрашина.

Построить кампус предполагается возле стадиона "Солидарность Самара Арена". Этот проект — также важнейшая часть концепции развития прилегающей к стадиону территории и укрепления Самарско-Тольяттинской агломерации. Предполагается, что общая площадь кампуса составит свыше 140 тыс. кв. метров. Он объединит образовательные объекты для организации учебного процесса вузов, жилой сектор для размещения 5 тыс. студентов и преподавателей, спортивные, коммерческие объекты, точки питания, сервиса и развлечений.

Планируется, что работы по строительству кампуса будут начаты в 2024 г., в 2026 г. кампус предполагается ввести в эксплуатацию.

"В течение нескольких лет команда региона под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова готовила проект создания международного межвузовского IT-кампуса в Самаре. Готовила это в связке с развитием целого микрорайона, прилегающего к стадиону "Солидарность Самара Арена". Кампус будет реализовываться в рамках национального проекта, управляться по этим же принципам, с формированием паспорта проекта, четких контрольных точек, результатов, ресурсов, сроков. Исходя из этого, мы большой командой региона вместе с потенциальным концессионером, с вузами, отраслевыми министерствами, городской администрацией Самары, экспертами начали работу по формированию этого паспорта со сроками и конкретными результатами", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники стратсессии обсудили финансово-экономические показатели проекта, план-график работ, мощности по технологическому присоединению по всем видам ресурсов, а также возможные механизмы реализации проекта комплексного освоения территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена".