Тольяттинская "Лада" обыграла воронежский ХК "Буран"

В четверг, 19 января, в PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути ХК "Лада" встретился с "Бураном". Игра прошла в Воронеже. Тольяттинцы обыграли соперника со счетом 4:2.

В первом периоде счет открыл Вадим Щегольков, получивший хорошую передачу от Вадима Хлопотова и уверенно разобравшийся с голкипером воронежцев — 0:1.

В середине матча Владислав Червоненко удвоил преимущество "Лады", а незадолго до второго перерыва Георгий Бусаров реализовал большинство — 0:3.

На 54-й минуте защитник "Бурана" Дмитрий Огурцов отыграл одну шайбу — экс-ладовец реализовал численное преимущество в двух игроков.

На последней минуте сначала Вадим Хлопотов открыл счет своим голам за "Ладу", отправив шайбу в пустые ворота воронежцев, а затем Даниил Мельников установил окончательный счет матча — победа "Лады" со счетом 4:2.

"В принципе, мы довольны результатом и в целом игрой. Немножко концовка получилась нервная. И пропустили обидные шайбы. В целом хороший матч, качественные два очка, которые нам были необходимы. Едем дальше", — подвел итоги игры главный тренер "Лады" Валерий Белов.