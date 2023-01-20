Тольяттинская "Лада" обыграла воронежский ХК "Буран"

В четверг, 19 января, в PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути ХК "Лада" встретился с "Бураном". Игра прошла в Воронеже. Тольяттинцы обыграли соперника со счетом 4:2.
В первом периоде счет открыл Вадим Щегольков, получивший хорошую передачу от Вадима Хлопотова и уверенно разобравшийся с голкипером воронежцев — 0:1.
В середине матча Владислав Червоненко удвоил преимущество "Лады", а незадолго до второго перерыва Георгий Бусаров реализовал большинство — 0:3.
На 54-й минуте защитник "Бурана" Дмитрий Огурцов отыграл одну шайбу — экс-ладовец реализовал численное преимущество в двух игроков.
На последней минуте сначала Вадим Хлопотов открыл счет своим голам за "Ладу", отправив шайбу в пустые ворота воронежцев, а затем Даниил Мельников установил окончательный счет матча — победа "Лады" со счетом 4:2.
"В принципе, мы довольны результатом и в целом игрой. Немножко концовка получилась нервная. И пропустили обидные шайбы. В целом хороший матч, качественные два очка, которые нам были необходимы. Едем дальше", — подвел итоги игры главный тренер "Лады" Валерий Белов.
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