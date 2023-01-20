Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2022

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с журналом о внутреннем и въездном туризме "Отдых в России" составили восьмой ежегодный национальный рейтинг, посвященный развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

В 2022 г. Самарская область сохранила свои позиции в ТОП-10 национального туристического рейтинга. Напомним, что 5 лет назад Самарская область занимала 23 место, а с 2021 г. губерния входит в десятку национального рейтинга.

Составителями рейтинга были собраны, изучены и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах. Среди критериев оценки — количество объектов размещения и число размещавшихся в них туристов, вклад туризма в экономику региона, а также развитие санаторно-курортной отрасли.

Сегодня в нашей стране реализуется национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" и Самарская область принимает активное участие в его реализации. Это мероприятия по грантовой поддержке предпринимателей, стимулированию спроса на отдых в регионе, развитию инфраструктуры туризма, а также продвижению наших туристических возможностей в других регионах страны.

Самарская область вошла в число первых 18 субъектов РФ, которым предоставлена возможность в 2022 г. принять участие в федеральном проекте "Повышение доступности туристических продуктов". В рамках проекта за счет средств федерального и регионального бюджета осуществляются бесплатные поездки для учащихся 5 — 9 классов. В текущем году такие поездки совершили более 7 тысяч школьников (7611).

За последние два года в рамках грантовой поддержки реализовано 33 проекта. Это созданные модульные средства размещения, пункты проката туристского оборудования и новые объекты туристского показа.

Активная работа министерства туризма Самарской области в 2022 г. заложила масштабные планы по реализации нацпроекта в новом году. Регион привлек более 470 млн руб. на развитие туристической отрасли, которые будут направлены на поддержку предпринимательских инициатив, создание и развитие туристической инфраструктуры, проектирование туристического кода центра города Сызрань и проведение событийных мероприятий.

Кроме того, туристические возможности Самарской области презентовались на шести международных выставках. Успешно реализуется проект "Поехали!" с участием представителей средств массовой информации и блогеров, направленный на продвижение внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов.