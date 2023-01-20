В Сергиевском районе при обгоне перевернулся Hyundai, пострадали пять женщин

В четверг, 19 января, в 9:55 в Сергиевском районе 49-летняя женщина, находясь за рулем Hyundai Elantra, на 1085 км автодороги М-5 "Урал" при завершении обгона нарушила боковой интервал, допустила столкновение с движущимся в попутном направлении МАN TGS и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.
С места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель легкового автомобиля и ее четыре пассажирки 53, 48, 35 и 33 лет.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!