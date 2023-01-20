В Сергиевском районе при обгоне перевернулся Hyundai, пострадали пять женщин

В четверг, 19 января, в 9:55 в Сергиевском районе 49-летняя женщина, находясь за рулем Hyundai Elantra, на 1085 км автодороги М-5 "Урал" при завершении обгона нарушила боковой интервал, допустила столкновение с движущимся в попутном направлении МАN TGS и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.

С места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель легкового автомобиля и ее четыре пассажирки 53, 48, 35 и 33 лет.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.