Тольятти принимает путешественника Валентина Ефремова

В Тольятти приехал путешественник, пилот-воздухоплаватель, председатель Нижегородского клуба путешественников, художник и писатель Валентин Ефремов. Он единственный в мире человек, который достиг Северного полюса на воздушном шаре "Святая Русь". Валентин Алексеевич дважды занесен в книгу рекордов Гиннесса.

Инициатором и организатором его приезда выступило региональное отделение Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО.

Знаменитого путешественника пригласили, чтобы узнать о его ближайшей экспедиции, которая пройдет в марте, а также обсудить экологические проблемы, так как он изучает этот аспект изнутри в своих путешествиях. Он также рассказал, что его связывает с Тольятти.

В следующую экспедицию Валентин Ефремов поедет на машине в марте на полтора — два месяца — до залива Креста совместно с ведущими блогерами Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова и IT-специалистами. Они собираются запечатлеть весь путь, использовать квадрокоптеры при съемке. Валентин Алексеевич планирует взять с собой воздушный шар "Святая Русь" и поднимать его в знаковых местах пути.

"Скорее всего мы поднимем воздушный шар в поселке Черский на северо-востоке Якутии, там такого никогда не видели. Думаю, будет здорово. Конечно, тоже самое сделаем и на конечной точке пути — заливе Креста. Он находится на Чукотке — это самый край нашей земли. И в других местах. Мы также планируем провести пресс-конференции во всех городах. Мне уже звонят, меня ждут", — поделился путешественник.

Так как одной из целей визита было обсуждение экологических проблем, было принято решение о реализации совместных проектов на эту тему, так как сейчас случается множество природных катастроф, загрязняется планета. Валентин Ефремов рассказал, что в данный момент они находятся в разработке. Он отметил, что у путешественников есть поверье — если рассказать обо всем, то ничего не состоится. Но обсуждаемые проекты будут реализовываться уже в процессе мартовской экспедиции, благодаря чему о Тольятти узнает больше городов России.

С помощью своих путешествий он поднимает экологическую тему и пропагандирует бережное и уважительное отношение к природе. Ефремов показывает в информационном пространстве, какие места силы есть на планете, куда можно съездить. Также он изучает культуру, традиции разных народов с отдаленных точек Земли, чтобы обратить внимание на то или иное место, людей.



"Я всегда в своих путешествиях занимаюсь экологией нашей планеты. Приходя на родную землю после экспедиций, я стараюсь до детей, школьников, студентов донести миры, в которых я бываю, чтобы люди любили природу, знали о её красоте, бескрайнем просторе. Показываю фото, видео, фильмы, чтобы у них была радость. И в Тольятти тоже. Например, недавно у нас была встреча с ребятами в КЦ "Автоград". Мы говорили об экологии и их жизни", — отмечает Валентин Алексеевич.



Гость рассказал, что Тольятти выступает ведущим городом во всех его экспедициях. Где бы он ни бывал, он приезжает к нам. Валентин родился в Нижнем Новгороде, который также как и Тольятти расположен на Волге.

Впервые пилот-воздухоплаватель приехал в Тольятти в 2017 году. В ходе его экспедиции "Россия от запада до востока" (Калининград — мыс Дежнёва) Дарья Зюзина (создатель проекта "Великие люди нашего времени") совместно с главами районов города передали Валентину Алексеевичу флаг Тольятти, который он возвел на самой крайней точке севера — на мысе Дежнёва. В 2018 г. в качестве ответного жеста в городе высадили хвойную рощу в его честь на территории Храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 10 квартале напротив военного училища.