В Новокуйбышевске локализовали пожар повышенной сложности

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В пятницу, 20 января, примерно в 11:44, начался пожар в гаражах на ул. Чернышевского, 11а в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.