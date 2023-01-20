Тело человека обнаружено при тушении пожара в доме на ул. Часовая в Самаре

В пятницу, 20 января, примерно в 19:26 произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Часовая, 3 в Октябрьском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу горели домашние вещи.

На борьбу с огнем были направлены 19 человек и пять единиц техники. В 19:47 пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отметили, что на месте пожара был обнаружен погибший. Его пол и личность устанавливаются.

Также выясняются все обстоятельства случившегося.