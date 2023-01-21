20 атлетов из Самарской области выступят на Единых Играх Специальной Олимпиады в Казани

С 21 по 27 января Казань примет Единые Игры для людей с ментальными нарушениями. Единые Игры являются самыми масштабными и разносторонними соревнованиями по программе Специальной Олимпиады в России, сообщает региональный минспорта.
В Играх примут участие более 2 тысяч спортсменов и представителей команд со всей страны. Соревнования пройдут на 14 современных спортивных площадках Казани.
Участники выступят в восьми зимних и 10 летних видах спорта: горные лыжи, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, лыжные гонки, флорбол, бег на снегоступах, танцевальный спорт, бадминтон, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, художественная гимнастика, дзюдо, настольный теннис, футзал, плавание, теннис.
Самарскую область представят 20 атлетов в четырех видах спорта:
Баскетбол: Алексеев Никита, Захаров Вадим, Нестеров Евгений, Новиков Владимир, Олимской Иван, Сафронов Андрей, Струев Роман, Чертков Артем. Тренеры — Крутоус Е.А., Алексеева Е.Н.;
Бег на снегоступах: Красильникова Ольга, Мартов Олег, Портнова Ольга, Пузин Андрей. Тренер — Кумирова С. Л.;
Лыжные гонки: Акимов Роман, Ерохина Валентина, Куликова Наталья, Шерстнев Александр. Тренер — Помошников В.В.;
Плавание: Бруяк Матвей, Размахов Егор, Сафронова Мария, Сержантова Мария. Тренер — Яньшина А.А.
Возглавляет делегацию 63 региона председатель правления Самарской региональной общественной организации инвалидов с умственной отсталостью "Специальная Олимпиада Самарской области" Елена Маркелова.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!