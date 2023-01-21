20 атлетов из Самарской области выступят на Единых Играх Специальной Олимпиады в Казани

С 21 по 27 января Казань примет Единые Игры для людей с ментальными нарушениями. Единые Игры являются самыми масштабными и разносторонними соревнованиями по программе Специальной Олимпиады в России, сообщает региональный минспорта.

В Играх примут участие более 2 тысяч спортсменов и представителей команд со всей страны. Соревнования пройдут на 14 современных спортивных площадках Казани.

Участники выступят в восьми зимних и 10 летних видах спорта: горные лыжи, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, лыжные гонки, флорбол, бег на снегоступах, танцевальный спорт, бадминтон, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, художественная гимнастика, дзюдо, настольный теннис, футзал, плавание, теннис.

Самарскую область представят 20 атлетов в четырех видах спорта:

Баскетбол: Алексеев Никита, Захаров Вадим, Нестеров Евгений, Новиков Владимир, Олимской Иван, Сафронов Андрей, Струев Роман, Чертков Артем. Тренеры — Крутоус Е.А., Алексеева Е.Н.;

Бег на снегоступах: Красильникова Ольга, Мартов Олег, Портнова Ольга, Пузин Андрей. Тренер — Кумирова С. Л.;

Лыжные гонки: Акимов Роман, Ерохина Валентина, Куликова Наталья, Шерстнев Александр. Тренер — Помошников В.В.;

Плавание: Бруяк Матвей, Размахов Егор, Сафронова Мария, Сержантова Мария. Тренер — Яньшина А.А.

Возглавляет делегацию 63 региона председатель правления Самарской региональной общественной организации инвалидов с умственной отсталостью "Специальная Олимпиада Самарской области" Елена Маркелова.