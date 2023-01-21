Хоккейная "Лада" проиграла "Ростову"

В субботу, 21 января, ХК "Лада" в гостях проиграл "Ростову".
Судьбу матча в Ростове-на-Дону решила единственная шайба, которую Денис Толпегин забросил в ворота Александра Трушкова в концовке второго периода.
В субботу, 21 января, ХК "Лада" в гостях проиграл "Ростову".
Судьбу матча в Ростове-на-Дону решила единственная шайба, которую Денис Толпегин забросил в ворота Александра Трушкова в концовке второго периода.
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