Анастасия Павлюченкова в "паре" вышла в третий круг Australian Open

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной одержали победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Теннисистки обыграли пару Алекса Гуарачи (Чили)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй), пишет championat.com.

Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счетом 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 55 минут. На счету Гуарачи и Латиши ни одного эйса, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт. Павлюченкова и Рыбакина пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина встретятся с победительницами противостояния пары Надежды Киченок (Украина)/Кимберли Циммерманн (Бельгия) и Суко Аоямы/Эны Шибахары (обе — Япония).