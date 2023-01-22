"Нова" обыграла "Динамо ЛО" в напряженном матче

В воскресенье, 22 января, ВК "Нова" встретился с Сосновом Бору с "Динамо ЛО".

Почти всю первую партию инициатива была за "Новой", зато вторую отдала с разрывом в девять очков. В третьей партии команды шли "ноздря в ноздрю", выиграли новокуйбышевцы — 28:26. Достаточно напряженный четвертый сет остался за "Динамо". Финальная — пятая партия осталась за "Новой". В итоге волжане выиграли со счетом 3:2 (25:20, 16:25, 28:26, 21:25, 16:14).

29 января "Нова" встретится в Самаре с "Белогорьем".