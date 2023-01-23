В Самаре распределят свободные места в детсадах

В пятницу, 27 января, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В том числе, — сообщают в мэрии, — распределение пройдет и в МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 123" (ул. Запорожская, 28)".

Чтобы добавить образовательное учреждение в заявление о постановке ребенка в очередь, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о его рождении. В детском саду планируется пять групп общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 7 лет.

Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении следует обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев: наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством; даты регистрации ребенка в электронном реестре; возраста ребенка по состоянию на 01.09.2022; направленности группы.