Павлюченкова и Рыбакина проиграли в третьем круге Australian Open

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной проиграли в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Теннисистки встречались с парой Cуко Аояма/Эна Шибахара (обе — Япония), пишет championat.com.

Павлюченкова и Рыбакина уступили со счетом 2:6, 6:7 (7:9). Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Суко Аоямы и Эны Шибахары один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов. Павлюченкова и Рыбакина четыре раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырёх.