В Тольятти разыскивают воровку, забравшую кассовый терминал из магазина

В Тольятти полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в магазинной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Кражу совершили в конце декабря 2022 г. в продуктовом магазине на Московском проспекте. Неизвестная похитила с кассы терминал.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, теперь подозреваемую разыскивают.
Приметы подозреваемой: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, светлые волосы, рост около 170 см, была одета в черную куртку с капюшоном и красными рукавами, черные штаны и черные ботинки.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 89178176430 или 102.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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