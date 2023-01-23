В Тольятти разыскивают воровку, забравшую кассовый терминал из магазина

В Тольятти полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в магазинной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Кражу совершили в конце декабря 2022 г. в продуктовом магазине на Московском проспекте. Неизвестная похитила с кассы терминал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, теперь подозреваемую разыскивают.

Приметы подозреваемой: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, светлые волосы, рост около 170 см, была одета в черную куртку с капюшоном и красными рукавами, черные штаны и черные ботинки.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 89178176430 или 102.