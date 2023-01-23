Маленький ребенок отравился угарным газом в квартире на ул. Мориса Тореза в Самаре

В понедельник, 23 января, в 16:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире жилого дома на ул. Мориса Тореза, в Советском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В результате происшествия пострадал пятилетний мальчик, он госпитализирован.

Предварительной причиной происшествия в региональном управлении МЧС России называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования, и отмечают, что это уже пятый случай отравления угарным газом в этом году.

Представители чрезвычайной службы напоминают, что угарный газ нельзя обнаружить - он не имеет ни запаха, ни цвета. Попав в организм человека, газ воздействует на нервную систему, и пораженный человек засыпает, не может принять никаких мер по своему спасению.

Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области поясняют, что при появлении у кого-либо из окружающих признаков отравления газом пострадавшего следует вынести на свежий воздух, положить так, чтобы голова находилась выше ног и сразу следует вызвать скорую медицинскую помощь.