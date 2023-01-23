Маленький ребенок отравился угарным газом в квартире на ул. Мориса Тореза в Самаре

В понедельник, 23 января, в 16:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире жилого дома на ул. Мориса Тореза, в Советском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В результате происшествия пострадал пятилетний мальчик, он госпитализирован.
Предварительной причиной происшествия в региональном управлении МЧС России называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования, и отмечают, что это уже пятый случай отравления угарным газом в этом году.
Представители чрезвычайной службы напоминают, что угарный газ нельзя обнаружить - он не имеет ни запаха, ни цвета. Попав в организм человека, газ воздействует на нервную систему, и пораженный человек засыпает, не может принять никаких мер по своему спасению.
Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области поясняют, что при появлении у кого-либо из окружающих признаков отравления газом пострадавшего следует вынести на свежий воздух, положить так, чтобы голова находилась выше ног и сразу следует вызвать скорую медицинскую помощь.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.