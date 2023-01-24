Тольяттинская фехтовальщица завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях

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В Арзамасе завершился женский турнир по фехтованию на саблях. В нем приняли участие более 50 сильнейших спортсменок страны. В тройку победителей попала тольяттинка Мария Зинюхина, передает пресс-служба регионального минспорта.