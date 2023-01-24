В Сызрани мужчина сообщил о бомбе, чтобы создать проблем охраннику

В Сызрани 52-летний ранее судимый житель с. Трубетчино стал фигурантом уголовного дела о ложном сообщении о теракте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия в канун Нового года мужчина сообщил в полицию об угрозе взрыва учреждения здравоохранения. На место происшествия приехали экстренные службы, полицейские проверили здание и территорию рядом, но не нашли ничего опасного. Зато сотрудники ППС задержали рядом пьяного мужчину.

Как выяснилось, звонок в службу "112" был сделан именно с его телефона. Мужчина признался, что, будучи пьяным, поссорился с охранником медучреждения и, "чтоб создать проблем", вызвал экстренные службы.