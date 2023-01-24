В Сызрани мужчина сообщил о бомбе, чтобы создать проблем охраннику

В Сызрани 52-летний ранее судимый житель с. Трубетчино стал фигурантом уголовного дела о ложном сообщении о теракте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия в канун Нового года мужчина сообщил в полицию об угрозе взрыва учреждения здравоохранения. На место происшествия приехали экстренные службы, полицейские проверили здание и территорию рядом, но не нашли ничего опасного. Зато сотрудники ППС задержали рядом пьяного мужчину.
Как выяснилось, звонок в службу "112" был сделан именно с его телефона. Мужчина признался, что, будучи пьяным, поссорился с охранником медучреждения и, "чтоб создать проблем", вызвал экстренные службы.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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