Тольяттинку будут судить за сбыт мефедрона и отмывание денег

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 28-летней женщины, которую подозревают в сбыте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемую задержали в 2022 года. У нее изъяли 30 свертков с 48 г мефедрона.
Во время расследования в деле появились еще два эпизода сбыта.
Кроме того, следователи считают, что тольяттинка обменивала полученную за наркотики криптовалюту и переводила деньги на незаконно полученные банковские карты третьих лиц. Общая сумма этих средств составила 120 тыс. рублей.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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