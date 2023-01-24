Тольяттинку будут судить за сбыт мефедрона и отмывание денег

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 28-летней женщины, которую подозревают в сбыте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемую задержали в 2022 года. У нее изъяли 30 свертков с 48 г мефедрона.

Во время расследования в деле появились еще два эпизода сбыта.

Кроме того, следователи считают, что тольяттинка обменивала полученную за наркотики криптовалюту и переводила деньги на незаконно полученные банковские карты третьих лиц. Общая сумма этих средств составила 120 тыс. рублей.