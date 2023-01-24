ВСК защитила автомобили Тульского государственного университета

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тульский государственный университет".
Страховая защита действует до декабря 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 30 автомобилей. Стоимость контракта составила более 50 тыс. рублей.
ФГБО ВО "Тульский государственный университет" является одним из ведущих вузов страны, центром науки, образования и культуры региона. ТулГУ готовит дипломированных специалистов по 150 направлениям и специальностям оборонно-технического, горно-строительного, компьютерно-информационного, естественнонаучного, экономического, правового, социально-гуманитарного и медицинского профилей. Подготовку ведут более 1200 преподавателей, среди которых 237 докторов наук, профессоров и 717 кандидатов наук, доцентов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.