ВСК защитила автомобили Тульского государственного университета

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тульский государственный университет".

Страховая защита действует до декабря 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 30 автомобилей. Стоимость контракта составила более 50 тыс. рублей.

ФГБО ВО "Тульский государственный университет" является одним из ведущих вузов страны, центром науки, образования и культуры региона. ТулГУ готовит дипломированных специалистов по 150 направлениям и специальностям оборонно-технического, горно-строительного, компьютерно-информационного, естественнонаучного, экономического, правового, социально-гуманитарного и медицинского профилей. Подготовку ведут более 1200 преподавателей, среди которых 237 докторов наук, профессоров и 717 кандидатов наук, доцентов.