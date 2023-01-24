В Самарской области при тушении пожара в Пестравском районе нашли погибшего

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В понедельник, 23 января, в 11:50, начался пожар в доме на ул. Советской в с. Высокое Пестравского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.