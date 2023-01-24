ТЦ "Космопорт" и Zara заключили мировое соглашение

Магазины Zara и Bershka в самарском торговом центре "Космопорт" продолжат работу под новыми брендами. Как стало известно "Волга Ньюс", соответствующие договоренности достигнуты между ООО "Виктор и Ко Мега Парк", владеющим ТЦ, и российскими структурами, ранее принадлежавшими испанской fashion-группе Inditex, в чей портфель входят Zara и Bershka.

Как сообщили изданию в "Виктор и Ко Мега Парк", магазины должны открыться до июня 2023 года.

Напомним, в марте 2022 г. Inditex на фоне Специальной военной операции заявил о приостановке деятельности в России. В октябре группа объявила о продаже российского бизнеса ливанской Daher Group, которая развивает по франшизе десятки глобальных брендов, включая принадлежащие Inditex, в странах Азии и Африки. Сообщалось, что новый собственник выведет на российский рынок прежние торговые точки под новыми брендами.

При этом, по данным источников "Волга Ньюс", часть самарских магазинов, работавших под брендами группы Inditex, работу не возобновят. Ребрендингу подвергнутся лишь наиболее успешные точки — в их числе и два отдела в ТЦ "Космопорт".

В "Виктор и Ко Мега Парк" рассказали, что в марте 2022 г. получили уведомления о приостановке работы отделов Zara и Bershka на неопределенный срок. Арендная плата при этом поступала в полном объеме. Самарская компания подала иски в арбитражный суд к АО "Зара СНГ" и ООО "Бершка СНГ", в которых потребовала компенсировать убытки в 512,6 млн и 242,6 млн руб. соответственно.

Параллельно шли переговоры, а по их итогам были подписаны новые соглашения, в которых прописаны сроки возобновления деятельности магазинов, а также суммы компенсаций в пользу "Виктор и Ко Мега Парк". После этого оператор "Космопорта" принял решение не продолжать судебные процессы.

В "Виктор и Ко Мега Парк" ссылаясь на условия договора не смогли назвать бренды, под которыми будут работать бывшие отделы Zara и Bershka, а также суммы компенсаций. При этом 20 января "Коммерсант" сообщал, что Daher Group может открыть первые магазины под своими брендами весной 2023 года. Одной из первых станет точка в московском ТЦ "Авиапарк" под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.