Пожар в квартире унес жизнь пожилого жителя Жигулевска

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Во вторник, 24 января, сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в мкрн В-1, д. 27А в Жигулевске.