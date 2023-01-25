67 человек тушили два загоревшихся дома в Кинеле

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 25 января, в 4:57, начался пожаре в двух частных домах на ул. Московской, 14 и 14а в Кинеле. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.