Участие самарской компании в нацпроекте "Производительность труда" позволит создавать новые рабочие места

В рамках национального проекта "Производительность труда" ООО "Элкон" успешно внедряет на своем производстве инструменты бережливого производства.
Компания "Элкон" двадцать лет производит бетонные заводы, является лидером продаж в России. Это первый в нашей стране поставщик, предложивший рынку мобильный бетонный завод. Такие заводы являются прекрасным решением для массового производства бетона на временных строительных площадках. Только в Самарской области предприятие поставило 29 заводов. В настоящий момент в 388 городах работают 1240 заводов, выпущенных ООО "Элкон".
Но даже у такого успешного предприятия имеется потенциал для развития. И его руководство видит наличие этих возможностей. Поэтому уже три месяца на ООО "Элкон" работают эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). За этот период проведено обучение сотрудников инструментам бережливого производства. Также осуществлена диагностика предприятия, выявлен ряд проблем производства и составлена карта целевого состояния, а также план по его достижению.
Эталонным участком пилотного проекта стал участок сварки. Здесь производят силосы (емкости для хранения сухих бетонных смесей) и парогенераторы. Основной целью в ходе реализации пилотного проекта является повышение на данном участке выработки. В настоящее время на предприятии в среднем производится 13 силосов в месяц. Планируется увеличить данный показатель до 25 штук.
Управленческая команда Правительства Самарской области и глава региона Дмитрий Азаров уделяют большое внимание реализации национального проекта "Производительность труда". В условиях санкционной агрессии в отношении России задача импортозамещения тесно связана с повышением производительности труда.
"В условиях импортозамещения продукция, выпускаемая на нашем предприятии, способствует экономическому росту, а также эффективности и дальнейшему развитию строительной отрасли. Заметим, что каждый бетонный завод, изготовленный на "Элкон", гарантирует в Самарском регионе и по России в целом появление новых рабочих мест. Поэтому участие в национальном проекте "Производительность труда" для всех нас очень важно", — прокомментировал руководитель производства Андрей Максимов.
Увеличение производительности на предприятии рассчитывают достичь за счет стандартизации работы, диаграммы "Спагетти" и других инструментов бережливого производства.
"Впереди предстоит большой фронт работ. Планируется осуществить перепланировку цеха. Затем цех переместят в новое здание. Все для того, чтобы максимально увеличить показатели выработки на предприятии", — рассказал о ходе реализации пилотного проекта руководитель проектов РЦК Илья Арискин.
По информации регионального министерства промышленности и торговли, сейчас в Самарской области в национальном проекте "Производительность труда" участвуют уже 142 предприятия, а количество обученных инструментам бережливого производства сотрудников предприятий составило около 2000 человек.
Последние комментарии
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класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
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