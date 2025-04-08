Гендиректор хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрий Ковтун останется под домашним арестом

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на домашний арест генерального директора АНО "Хоккейный клуб "ЦСК ВВС" Юрия Ковтуна, которого подозревают в коммерческом подкупе.
Напомним, правоохранители предполагают, что Ковтун потребовал от одного их хоккеистов крупную сумму, чтобы тот остался играть в команде. Молодой спортсмен отдал деньги, так как боялся потерять свое место.
Уголовное дело возбудили по п. "а, б" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в значительном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору, сопряжен с вымогательством"). Самарский районный суд Самары отправил мужчину под домашний арест по 10 мая.
Избранную меру пресечения пытались оспорить и прокуратура, и защитник. В итоге областной суд не нашел оснований для изменения решения районного суда. Ковтун останется под домашним арестом.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы