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Гендиректор хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрий Ковтун останется под домашним арестом

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел жалобу на домашний арест генерального директора АНО "Хоккейный клуб "ЦСК ВВС" Юрия Ковтуна, которого подозревают в коммерческом подкупе.

Напомним, правоохранители предполагают, что Ковтун потребовал от одного их хоккеистов крупную сумму, чтобы тот остался играть в команде. Молодой спортсмен отдал деньги, так как боялся потерять свое место.

Уголовное дело возбудили по п. "а, б" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в значительном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору, сопряжен с вымогательством"). Самарский районный суд Самары отправил мужчину под домашний арест по 10 мая.

Избранную меру пресечения пытались оспорить и прокуратура, и защитник. В итоге областной суд не нашел оснований для изменения решения районного суда. Ковтун останется под домашним арестом.

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