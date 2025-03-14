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Преступления Происшествия

Арестован гендиректор хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрий Ковтун

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре арестовали генерального директора хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрия Ковтуна. Об этом сообщает samara.kp.ru.

Самарский районный суд Самары отправил его под стражу на два месяца до 10 мая 2025 года. Предположительно, Ковтун потребовал от одного их хоккеистов крупную сумму, чтобы тот остался играть в команде. Молодой спортсмен отдал деньги, так как побоялся потерять свое место.

Ковтуна обвинили в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством в составе группы лиц.

В соцсетях сообщают, что речь идет о защитнике клуба Владимире Серове. С него требовали 80 тыс. руб. за постоянную игровую практику в основе команды. Также указывают, что вместе с Ковтуном задержали бывшего главного тренера команды Юрия Мордвинцева.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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