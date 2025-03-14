Арестован гендиректор хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрий Ковтун

В Самаре арестовали генерального директора хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрия Ковтуна. Об этом сообщает samara.kp.ru.

Самарский районный суд Самары отправил его под стражу на два месяца до 10 мая 2025 года. Предположительно, Ковтун потребовал от одного их хоккеистов крупную сумму, чтобы тот остался играть в команде. Молодой спортсмен отдал деньги, так как побоялся потерять свое место.

Ковтуна обвинили в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством в составе группы лиц.

В соцсетях сообщают, что речь идет о защитнике клуба Владимире Серове. С него требовали 80 тыс. руб. за постоянную игровую практику в основе команды. Также указывают, что вместе с Ковтуном задержали бывшего главного тренера команды Юрия Мордвинцева.