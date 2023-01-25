В Самарской области под электричкой погибла женщина

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В пятницу, 20 января, на 1197 км КбшЖД погибла женщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил старший помощник руководителя ЦМС управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.