ГК "ЭкоВоз" поздравляет с Днем студента

Вот уже несколько лет студенты Тольяттинского государственного университета — верные друзья и соратники ГК "ЭкоВоз". Они делают проектные работы по задачам, которые формулируются в компании.

Это сотрудничество одинаково важно для всех: студенты получают возможность поработать на реальных задачах, а "ЭкоВоз" получает свежий взгляд на свои задачи. Особенно это важно делать в новой, молодой отрасли по обращению с отходами, нуждающейся в притоке новых кадров.

ГК "ЭкоВоз" ценит это сотрудничество и поздравляет всех студентов с праздником.