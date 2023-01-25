В Самарской области более 600 студентов получают стипендии и премии за научные достижение

Сегодня в Самарской области отмечается День российского студенчества. Сейчас в регионе более 100 профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в которых обучаются почти 190 тыс. студентов.

На федеральном уровне реализуется комплекс мер поддержки талантливой молодежи. Кандидаты наук, студенты, аспиранты получают гранты, стипендии, премии президента страны.

По инициативе главы государства Владимира Путина в стране созданы 15 научно-образовательных центров, которые объединяют научные и образовательные организации с компаниями реального сектора экономики. Цель НОЦ - достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии.

Один из ведущих научно-образовательных центров - "Инженерия будущего" - был создан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Сейчас он объединяет 6 регионов страны.

Еще одной точкой притяжения для студентов разных вузов страны, площадкой для подготовки молодых специалистов станет межвузовский кампус, который планируют построить в регионе.

Напомним, строительство межвузовских кампусов ведется в рамках национального проекта "Наука и университеты", инициированного президентом России. Проект межвузовского кампуса Самарской области был признан одним из лучших в стране - регион получит софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта.

Это стало возможным благодаря системной работе областного правительства. Проект кампуса разрабатывался под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Осенью прошлого года глава региона представил проект президенту и заручился его поддержкой.

"Наши студенты настойчиво овладевают знаниями и профессиональными навыками, чтобы уже совсем скоро влиться в коллективы предприятий авиационно-космического, автомобилестроительного и нефтехимического кластеров, стать врачами или педагогами, строить дома или развивать сельское хозяйство, заниматься научной деятельностью или служить искусству. Какой бы путь вы ни избрали, студенческая среда позволяет каждому из вас реализоваться и как специалисту, и как личности с активной жизненной позицией, - подчеркнул в своем обращении по случаю Дня российского студенчества Дмитрий Азаров. - Уверен, вы и дальше сможете совершать открытия, задавать тренды и формировать вектор развития в различных сферах деятельности не только в губернии, но и в других субъектах нашей страны. Но, конечно, я рассчитываю, что, получив достойное образование, вы будете применять свои знания и навыки на пользу и во благо нашего родного края".

Для развития образовательной, научной и творческой деятельности талантливых детей и молодежи, вовлечения их в решение социально-экономических задач Самарской области студенты, аспиранты и молодые ученые получают региональные меры поддержки. Ежегодно более 600 человек становятся получателями различных видов стипендий, денежных выплат, премий.

Более 200 человек получают стипендии губернатора Самарской области, 100 человек - областные стипендии имени П. В. Алабина. Кроме того, премии губернатора получают студенты профессиональных образовательных организаций и вузов региона, достигшие значительных результатов в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности. Студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах, ведущих аэрокосмические изыскания, на территории Самарской области получают областные премии имени Д. И. Козлова. Стипендии имени Кузнецова выплачивают молодым ученым, которые проходят обучение в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева.

По поручению главы региона в прошлом году были увеличены выплаты победителям областного конкурса "Молодой ученый". Теперь размер поощрений для студентов составляет 50 тыс. руб., для аспирантов и соискателей - 100 тыс. руб., для кандидатов - 150 тыс. рублей.

Система, которая выстроена в СамГМУ, позволяет студенту стать инноватором и развить свою идею до конкретного продукта. Коллектив авторов разработал симулятор оказания первой медицинской помощи при инсульте и инфаркте с использованием технологии виртуальной реальности (VR).

Особенность такого тренажера в том, что он учит оказывать первую помощь в стрессовых ситуациях - к классическим клиническим рекомендациям добавлена методика по тренировке стрессоустойчивости. Руководителем проекта выступила студентка Института клинической медицины СамГМУ Нина Копаева, которая выиграла грант на реализацию проекта в конкурсе "УМНИК".

Самарские студенты - активные участники масштабных творческих проектов. В прошлом году на несколько дней Самара стала молодежной столицей страны, приняв у себя юбилейную Российскую студенческую весну. Ежегодно в регионе проходит окружной молодежный форум iВолга, конкурс "Лидеры России", областной конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования "Студент года".

Гражданская позиция самарских студентов не позволяет им оставаться в стороне в сложное для страны время. В этом году учащиеся Самарского юридического института ФСИН России, университета путей сообщения, колледжа сервисных технологий и дизайна вышли с предложением открытия мастерских по изготовлению маскировочных сетей на базе образовательных организаций региона. Ребята самостоятельно изготовили станки для плетения и теперь проводят мастер-классы по созданию качественной продукции столь необходимой для наших военнослужащих.