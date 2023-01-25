В Самарской области обсудили планы по развитию сферы образования

Во вторник, 24 января, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с министром образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном.

На встрече обсудили итоги работы областного минобра за прошлый год и планы на текущий.

Как сообщил глава министерства, Самарская область успешно справилась в прошлом году с исполнением показателей национального проекта "Образование", при том, что планы были крайне сложные и напряженные.

Так, по выполнению одного из важнейших показателей - "Уровень образования" - регион занимает первое место в стране. Стабильно высокими из года в год остается уровень исполнения показателей "Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" и "Доля граждан, занимающихся добровольческой и волонтерской деятельностью".

Эти направления работы регионального министерства находятся на особом контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В целом по уровню образования населения Самарская область удерживает пятое место среди регионов Российской Федерации.

В прошлом году удалось достичь сокращения числа молодых людей, желающих после окончания школы поступить в иногородние вузы и покинуть регион. При этом, безусловно, никто не препятствует молодежи, стремящейся реализовать свои способности в других городах.

"Высокий уровень образования, который гарантируют школы Самарской области, позволяет многим выпускникам поступать в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга. Но для нас важно, чтобы талантливые, трудолюбивые, активные молодые люди оставались в регионе и реализовывали свои способности в Самарской области, вносили вклад в ее развитие и процветание. Считаю, что в минувшем году мы достигли определенного результата в решении этой задачи", - отметил Виктор Кудряшов.

Напомним, губернатор принял решение о поддержке выпускников, поступающих в региональные вузы и средние специальные учебные заведения: им предоставляется единовременная денежная выплата в 10 тысяч рублей. Также по инициативе главы региона было увеличено количество бюджетных мест в вузах. Важным аргументом для молодежи в пользу решения остаться в регионе являются новые рабочие места, благоустроенные городские пространства, комфортные условия жизни, широкие возможности для спорта и досуга.

Успешно решаются кадровые вопросы в сфере образования. За минувший год рост заработной платы работников отрасли составил более 14%. Большое внимание уделяется поддержке молодых специалистов и развитию интереса к будущей профессии у студентов педагогических вузов.

Так, в Самарской области сложилась практика, когда студенты 5-го курса педагогического университета фактически работают учителями в школах. Опыт организации такой оплачиваемой практики положительно оценили на федеральном уровне. Такой подход в регионе планируют развивать.

Министерство образования планирует предложить участие в проекте Тольяттинскому государственному университету, Православному университету в Тольятти, Самарскому государственному техническому университету. Кроме того, применятся механизм целевого обучения. Итогом стал значительные приток молодых кадров в отрасль: сегодня 24% педагогического состава самарских школ - молодые учителя.

Участники совещания подробно обсудили вопросы укрепления материально-технической базы отрасли образования.

В Самарской области в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию шесть новых школ: две в Тольятти - в 20-м и 18-м кварталах Автозаводского района Тольятти, одну в селе Лопатино Волжского района, две в Самаре (ЖК "Волгарь" и "Крутые ключи") и еще одну - в селе Тимофеевка Ставропольского района. В результате регион получит почти шесть тысяч новых учебных мест.

Почти на тысячу вырастет количество мест в детских садах: за счет строительства новых учреждений, возврата в систему образования прежних, субсидирования создания мест в частных дошкольных образовательных учреждениях. Острота этой проблемы была во многом снята благодаря строительству в регионе детских садов в рамках нацпроекта "Демография". Сейчас очередь в детские сады сохраняется только в крупных жилых микрорайонах массовой застройки Самары. Мероприятия, запланированные на 2023 год, позволят практически на 100% закрыть потребности жителей региона в этой услуге.

Продолжится масштабная программа по капитальному ремонту школ. Летом работы по обновлению стартуют в каждом из 37 муниципальных образованиях области. Отдельно в Самарской области выполняется план по ремонту и переоснащению школьных пищеблоков - на 2023 год намечено модернизировать 150 таких объектов.

Выполняется утвержденная в прошлом году программа антитеррористической защищенности: все школы области заключили договоры с охранными предприятиями, оснащаются охранной сигнализацией. В текущем году начнут и плановое обновление систем противопожарной безопасности.

На 2023 год запланирован старт крупнейшего проекта по созданию в Самаре межвузовского кампуса. Он станет точкой притяжения для студентов разных вузов страны, площадкой для подготовки молодых специалистов. Прежде чем начать работу над проектом кампуса, необходимо сформировать техническое задание с учетом пожеланий ведущих самарских ученых и ректоров вузов, их видения деятельности кампуса. Организацией этой работы также займется министерство образования и науки региона.