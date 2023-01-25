В Самарской области обсудили планы по развитию сферы образования

Во вторник, 24 января, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с министром образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном.
На встрече обсудили итоги работы областного минобра за прошлый год и планы на текущий.
Как сообщил глава министерства, Самарская область успешно справилась в прошлом году с исполнением показателей национального проекта "Образование", при том, что планы были крайне сложные и напряженные.
Так, по выполнению одного из важнейших показателей - "Уровень образования" - регион занимает первое место в стране. Стабильно высокими из года в год остается уровень исполнения показателей "Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" и "Доля граждан, занимающихся добровольческой и волонтерской деятельностью".
Эти направления работы регионального министерства находятся на особом контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В целом по уровню образования населения Самарская область удерживает пятое место среди регионов Российской Федерации.
В прошлом году удалось достичь сокращения числа молодых людей, желающих после окончания школы поступить в иногородние вузы и покинуть регион. При этом, безусловно, никто не препятствует молодежи, стремящейся реализовать свои способности в других городах.
"Высокий уровень образования, который гарантируют школы Самарской области, позволяет многим выпускникам поступать в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга. Но для нас важно, чтобы талантливые, трудолюбивые, активные молодые люди оставались в регионе и реализовывали свои способности в Самарской области, вносили вклад в ее развитие и процветание. Считаю, что в минувшем году мы достигли определенного результата в решении этой задачи", - отметил Виктор Кудряшов.
Напомним, губернатор принял решение о поддержке выпускников, поступающих в региональные вузы и средние специальные учебные заведения: им предоставляется единовременная денежная выплата в 10 тысяч рублей. Также по инициативе главы региона было увеличено количество бюджетных мест в вузах. Важным аргументом для молодежи в пользу решения остаться в регионе являются новые рабочие места, благоустроенные городские пространства, комфортные условия жизни, широкие возможности для спорта и досуга.
Успешно решаются кадровые вопросы в сфере образования. За минувший год рост заработной платы работников отрасли составил более 14%. Большое внимание уделяется поддержке молодых специалистов и развитию интереса к будущей профессии у студентов педагогических вузов.
Так, в Самарской области сложилась практика, когда студенты 5-го курса педагогического университета фактически работают учителями в школах. Опыт организации такой оплачиваемой практики положительно оценили на федеральном уровне. Такой подход в регионе планируют развивать.
Министерство образования планирует предложить участие в проекте Тольяттинскому государственному университету, Православному университету в Тольятти, Самарскому государственному техническому университету. Кроме того, применятся механизм целевого обучения. Итогом стал значительные приток молодых кадров в отрасль: сегодня 24% педагогического состава самарских школ - молодые учителя.
Участники совещания подробно обсудили вопросы укрепления материально-технической базы отрасли образования.
В Самарской области в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию шесть новых школ: две в Тольятти - в 20-м и 18-м кварталах Автозаводского района Тольятти, одну в селе Лопатино Волжского района, две в Самаре (ЖК "Волгарь" и "Крутые ключи") и еще одну - в селе Тимофеевка Ставропольского района. В результате регион получит почти шесть тысяч новых учебных мест.
Почти на тысячу вырастет количество мест в детских садах: за счет строительства новых учреждений, возврата в систему образования прежних, субсидирования создания мест в частных дошкольных образовательных учреждениях. Острота этой проблемы была во многом снята благодаря строительству в регионе детских садов в рамках нацпроекта "Демография". Сейчас очередь в детские сады сохраняется только в крупных жилых микрорайонах массовой застройки Самары. Мероприятия, запланированные на 2023 год, позволят практически на 100% закрыть потребности жителей региона в этой услуге.
Продолжится масштабная программа по капитальному ремонту школ. Летом работы по обновлению стартуют в каждом из 37 муниципальных образованиях области. Отдельно в Самарской области выполняется план по ремонту и переоснащению школьных пищеблоков - на 2023 год намечено модернизировать 150 таких объектов.
Выполняется утвержденная в прошлом году программа антитеррористической защищенности: все школы области заключили договоры с охранными предприятиями, оснащаются охранной сигнализацией. В текущем году начнут и плановое обновление систем противопожарной безопасности.
На 2023 год запланирован старт крупнейшего проекта по созданию в Самаре межвузовского кампуса. Он станет точкой притяжения для студентов разных вузов страны, площадкой для подготовки молодых специалистов. Прежде чем начать работу над проектом кампуса, необходимо сформировать техническое задание с учетом пожеланий ведущих самарских ученых и ректоров вузов, их видения деятельности кампуса. Организацией этой работы также займется министерство образования и науки региона.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.