Самарские врачи спасли 1,5-годовалого малыша с ожогами 35% тела

Врачи ожогового отделения Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова спасли 1,5-годовалого ребенка в тяжелом состоянии после серьезного ожога.
Малыш получил ожог кипятком, у него был инфицированный ожог туловища, обеих нижних конечностей — около 35% поверхности тела.
Маленький пациент более 1,5 месяцев находился под наблюдением команды врачей больницы имени Пирогова.
"Для ребенка в таком возрасте травма весьма серьезная. Мы сразу же провели общеклиническое обследование, комплексную противошоковую, инфузионную и антибактериальную терапию, назначили симптоматическое лечение. Малыш находился в палате интенсивной терапии, ему проводили местное лечение ран повязочным способом. Перевязки осуществлялись под общим наркозом с помощью современных раневых покрытий. Во время лечения использовалась флюидизирующая кровать — на ней больной как будто парит в воздухе, что существенно снижает болевые ощущения", — рассказал заведующий ожоговым отделением, врач-хирург Иосиф Новиков.
Благодаря усилиям медработников мальчик поправился.
"За счет своевременно примененного и уже отработанного алгоритма действий раны зажили самостоятельно: ребенку не потребовалось оперативное вмешательство и пересадка кожи — аутодермопластика", — отметил Иосиф Витальевич.
В настоящее время малыш выздоровел и вернулся домой.
В год около 40 юных жителей поступает в ожоговое отделение в тяжелом состоянии, в том числе и с бытовыми ожогами.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров