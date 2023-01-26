Самарские врачи спасли 1,5-годовалого малыша с ожогами 35% тела

Врачи ожогового отделения Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова спасли 1,5-годовалого ребенка в тяжелом состоянии после серьезного ожога.

Малыш получил ожог кипятком, у него был инфицированный ожог туловища, обеих нижних конечностей — около 35% поверхности тела.

Маленький пациент более 1,5 месяцев находился под наблюдением команды врачей больницы имени Пирогова.

"Для ребенка в таком возрасте травма весьма серьезная. Мы сразу же провели общеклиническое обследование, комплексную противошоковую, инфузионную и антибактериальную терапию, назначили симптоматическое лечение. Малыш находился в палате интенсивной терапии, ему проводили местное лечение ран повязочным способом. Перевязки осуществлялись под общим наркозом с помощью современных раневых покрытий. Во время лечения использовалась флюидизирующая кровать — на ней больной как будто парит в воздухе, что существенно снижает болевые ощущения", — рассказал заведующий ожоговым отделением, врач-хирург Иосиф Новиков.

Благодаря усилиям медработников мальчик поправился.

"За счет своевременно примененного и уже отработанного алгоритма действий раны зажили самостоятельно: ребенку не потребовалось оперативное вмешательство и пересадка кожи — аутодермопластика", — отметил Иосиф Витальевич.

В настоящее время малыш выздоровел и вернулся домой.

В год около 40 юных жителей поступает в ожоговое отделение в тяжелом состоянии, в том числе и с бытовыми ожогами.