16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" победила "Кузнецких медведей" Хоккейная "Лада" проиграла "Ростову" Тольяттинская "Лада" обыграла воронежский ХК "Буран" "Ладья" обыграла "Красноярских рысей" во втором матче ЦСК ВВС обыграли "Динамо-Алтай" - 5:0

Хоккей Спорт

"Ладья" победила "Кузнецких медведей"

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 248
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 25 января, "Ладья" встречалась на своем льду с "Кузнецкими медведями".

В середине первого периода Богдан Чумаков реализовал большинство. Вскоре сибиряки отыгрались после того, как Антон Захаров подправил шайбу, отправленную от синей линии в сторону ворот Даниила Захарова — 1:1. Но, на 15-й минуте Матвей Кривоножкин дальним броском во второй раз вывел вперед "Ладью".

Во втором периоде команды обменялись голами: сначала Иван Лыков сравнял счет, а затем Остап Маслов вновь вывел вперед "Ладью" — 3:2.

На старте второго периода тольяттинцы получили численное преимущество в двух игроков, и Марат Калимуллин дальним броском увеличил счет — 4:2.

Сибиряки достаточно быстро сократили счет — Иван Ковязин стал автором шайбы. На 54-й минуте гости получили право на буллит, но Захаров отразил бросок Ковязина.

Вскоре Дмитрий Иванов увеличил счет (5:3). В концовке гости заменили голкипера шестым полевым игроком, а вскоре получили преимущество в двух игроков, но счет не изменился — "Ладья" одержала победу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5