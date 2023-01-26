"Ладья" победила "Кузнецких медведей"

В среду, 25 января, "Ладья" встречалась на своем льду с "Кузнецкими медведями".
В середине первого периода Богдан Чумаков реализовал большинство. Вскоре сибиряки отыгрались после того, как Антон Захаров подправил шайбу, отправленную от синей линии в сторону ворот Даниила Захарова — 1:1. Но, на 15-й минуте Матвей Кривоножкин дальним броском во второй раз вывел вперед "Ладью".
Во втором периоде команды обменялись голами: сначала Иван Лыков сравнял счет, а затем Остап Маслов вновь вывел вперед "Ладью" — 3:2.
На старте второго периода тольяттинцы получили численное преимущество в двух игроков, и Марат Калимуллин дальним броском увеличил счет — 4:2.
Сибиряки достаточно быстро сократили счет — Иван Ковязин стал автором шайбы. На 54-й минуте гости получили право на буллит, но Захаров отразил бросок Ковязина.
Вскоре Дмитрий Иванов увеличил счет (5:3). В концовке гости заменили голкипера шестым полевым игроком, а вскоре получили преимущество в двух игроков, но счет не изменился — "Ладья" одержала победу.
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