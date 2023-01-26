Гандбольная "Лада" вновь сразится с "Астраханочкой"

Перед домашним стартом второго этапа чемпионата России "Лада" 30 января сразится с теми же астраханками в ¼ финала Кубка страны на их площадке, где в рамках OLIMPBET Суперлиги на прошлой неделе проиграла. Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба.

По результатам финишировавшей сегодня первой части предварительного этапа чемпионата России сформировалось расписание игр второй части данного отрезка сезона в OLIMPBET Суперлиге. В своем стартовом матче турнира за 1-7-е места "Лада" примет дома астраханский клуб.

Игры команды "Лада" во второй части предварительного этапа чемпионата России сезона 2022/2023 гг. (группа "А"):

8 февраля: Лада — Астраханочка (Астрахань)

12 февраля: Ростов-Дон (Ростов-на-Дону) — Лада

16 февраля: Лада — ЦСКА (Москва)

21 февраля: Динамо-Синара (Волгоград) — Лада

26 февраля: Лада — Кубань (Краснодар)

9 марта: Звезда (Звенигород) — Лада

13 марта: Лада — Звезда (Звенигород)

23 марта: Астраханочка (Астрахань) — Лада

28 марта: Лада — Ростов-Дон (Ростов-на-Дону)

2 апреля: ЦСКА (Москва) — Лада

16 апреля: Лада — Динамо-Синара (Волгоград)

21 апреля: Кубань (Краснодар) — Лада

"Во второй части регулярного сезона семь сильнейших команд по итогам общего двухкругового турнира сыграют между собой еще в два круга с учетом всех ранее набранных очков. То же самое проделают оставшиеся шесть клубов. Вся первая семерка и одна лучшая команда нижней части OLIMPBET Суперлиги сформируют круг участников плей-офф. Серии ¼ и ½ финала будут состоять из двух матчей (один дома, другой в гостях). Финал и дуэль за 3-4-е места пройдут до двух побед одной из сторон", — отмечается в сообщении.