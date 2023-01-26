Гандбольная "Лада" вновь сразится с "Астраханочкой"

Перед домашним стартом второго этапа чемпионата России "Лада" 30 января сразится с теми же астраханками в ¼ финала Кубка страны на их площадке, где в рамках OLIMPBET Суперлиги на прошлой неделе проиграла. Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба.
По результатам финишировавшей сегодня первой части предварительного этапа чемпионата России сформировалось расписание игр второй части данного отрезка сезона в OLIMPBET Суперлиге. В своем стартовом матче турнира за 1-7-е места "Лада" примет дома астраханский клуб.
Игры команды "Лада" во второй части предварительного этапа чемпионата России сезона 2022/2023 гг. (группа "А"):
8 февраля: Лада — Астраханочка (Астрахань)
12 февраля: Ростов-Дон (Ростов-на-Дону) — Лада
16 февраля: Лада — ЦСКА (Москва)
21 февраля: Динамо-Синара (Волгоград) — Лада
26 февраля: Лада — Кубань (Краснодар)
9 марта: Звезда (Звенигород) — Лада
13 марта: Лада — Звезда (Звенигород)
23 марта: Астраханочка (Астрахань) — Лада
28 марта: Лада — Ростов-Дон (Ростов-на-Дону)
2 апреля: ЦСКА (Москва) — Лада
16 апреля: Лада — Динамо-Синара (Волгоград)
21 апреля: Кубань (Краснодар) — Лада
"Во второй части регулярного сезона семь сильнейших команд по итогам общего двухкругового турнира сыграют между собой еще в два круга с учетом всех ранее набранных очков. То же самое проделают оставшиеся шесть клубов. Вся первая семерка и одна лучшая команда нижней части OLIMPBET Суперлиги сформируют круг участников плей-офф. Серии ¼ и ½ финала будут состоять из двух матчей (один дома, другой в гостях). Финал и дуэль за 3-4-е места пройдут до двух побед одной из сторон", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!