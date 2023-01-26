В Самарской области на треть снизилось число заболевших гриппом

За прошедшую неделю, с 16 по 22 января, в регионе зарегистрировано всего 107 случаев гриппа. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 34%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
Самое резкое снижение заболеваемости зафиксировано среди детей, в трех возрастных группах: 0-2 года (на 8,3%), 3-6 лет (на 83,3%), 7-14 лет (на 33,3%).
В то же время, отмечают сотрудники Роспотребнадзора, зафиксирован рост заболеваемости в группе 15 лет и старше (на 65%).
Также снизилась заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения, но незначительно — на 4,7%. Всего в период с 16 по 22 января в регионе зарегистрировано 16,7 тыс. случаев ОРВИ, "что выше эпидпорога на 48,4%".
"Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 135,5%", — рассказали в ведомства.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров