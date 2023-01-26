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Здравоохранение Общество

В Самарской области на треть снизилось число заболевших гриппом

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедшую неделю, с 16 по 22 января, в регионе зарегистрировано всего 107 случаев гриппа. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 34%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

Самое резкое снижение заболеваемости зафиксировано среди детей, в трех возрастных группах: 0-2 года (на 8,3%), 3-6 лет (на 83,3%), 7-14 лет (на 33,3%).

В то же время, отмечают сотрудники Роспотребнадзора, зафиксирован рост заболеваемости в группе 15 лет и старше (на 65%).

Также снизилась заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения, но незначительно — на 4,7%. Всего в период с 16 по 22 января в регионе зарегистрировано 16,7 тыс. случаев ОРВИ, "что выше эпидпорога на 48,4%".

"Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 135,5%", — рассказали в ведомства.

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