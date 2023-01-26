Президент поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

В среду, 25 января, на встрече со студентами в честь Татьяниного дня президент России Владимир Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи и отметил, что в современных условиях не так просто осуществить эту идею.

"Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее, в 2017 г., несмотря на крымские события 2014 г. мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно", — отреагировал В. В. Путин на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году.

"Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим", — добавил президент. При этом он отметил, что не все зависит от желания властей.

"Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И, как правило, проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно", — сказал он. Президент также добавил, что поддержка региональных властей организации такого мероприятия важна, "но прежде всего, нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра".

Глава государства отметил, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском. "Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо", — заключил он, пообещав привлечь к организации мероприятия и саму девушку, которая изъявила желание работать волонтером на фестивале.

В Приволжском федеральном округе на регулярной основе проходят мероприятия, направленные на поддержку одаренных детей и молодежи, создание системы социальных лифтов, пропаганду семейных ценностей. Одно из них — Молодежный форум ПФО "iВолга", который традиционно проводится в Самарской области. В 2022 г. на форум подали более 20 тыс. заявок из 78 субъектов Российской Федерации, а также из Луганской Народной Республики.

"Наша площадка призвана стать не только точкой сборки идей и смыслов, но и территорией настоящей дружбы, любви к нашему прекрасному отечеству, к своей малой родине, к достижениям наших предков, чьим упорным трудом была создана великая Россия", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на церемонии открытия X юбилейного Молодежного форума "iВолга-2022". Высокий уровень организации и проведения ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который проходил в 2022 г. на территории Самарской области, был отмечен на федеральном уровне и признан лучшим событием года Национальной премией в области событийного туризма Russian Event Awards 2022.