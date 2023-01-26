В Отрадном загорелась газовая колонка

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В среду, 25 января, примерно в 22:24, начался пожар в квартире на ул. Новокуйбышевской, 29 в Отрадном. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.