В Новокуйбышевске сгорел Volkswagen Tiguan

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В среду, 25 января, около 10:12, загорелась машина на ул. Дачников в СТД "Садовый берег" в пос. Гранный в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.