Вечером в Самаре 32 человека тушили пожар на ул. Вилоновская

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В четверг, 26 января, примерно в 19:48 произошел пожар в доме №68 на ул. Вилоновская в Ленинском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.