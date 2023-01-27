Ночью в Самаре сгорел Mitsubishi в Гаражном проезде

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В пятницу, 27 января, примерно в 3:10, начался пожар в Гаражном проезде, 6 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.