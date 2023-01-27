Жители пос. Прибрежный разыскивают живодеров, отстреливающих собак

В Самаре 21 января в пос. Прибрежный расстреляли живущих на улице собак. Раненых принял стационар "ФлагманВет". Жители поселка обратились в полицию и готовы идти во все инстанции, чтобы призвать виновных к ответу.

Днем 21 января неизвестный стрелял с балкона на ул. Звездной. Пуля попала в собаку по кличке Сеня. В тот же день на поселковом рынке был стреляли в пса Федю. Еще несколько собак в этот же день пропали. Их кураторы пока не нашли и не исключают, что животные тоже могли стать жертвами стрелка.

Сеня — крупный, двухлетний добродушный пес. У него был брат Веня, но его застрелили 29 декабря. Мертвое животное кураторы нашли во дворах жилых домов, рядом с детским садом "Солнышко". Кураторы отправили труп животного на экспертизу. Установлено, что пуля попала собаке в шею и пробила позвонки шейного отдела, что привело к остановке дыхания и сердцебиения.

Сене повезло больше. Когда кураторы доставили его в ветклинику, пульс у животного почти не определялся. Сеня потерял очень много крови. Пуля попала в холку и чудом не достала до позвоночника. Ветеринары прооперировали собаку, сделали назначения и вернули кураторам. По их просьбе, сотрудники "ФлагманВет" приехали за Сеней и перевезли его в стационар, чтобы пес мог получать необходимые лечение и уход.

В тот же день пострадал пес Федя. Ему пуля попала в лапу. К счастью, жизненно важные органы не задеты, но рана доставляет собаке боль. Федя очень напуган и теперь убегает от людей, пока так и не позволяя помочь себе.

Пули, извлеченные из Вени и Сени, будут приложены к заявлению, поданному жителями Прибрежного в полицию. Люди намерены добиваться установления преступников и возбуждения реальных уголовных дел. Для этого они готовы обращаться во все инстанции, чтобы пос. Прибрежный перестал быть местом, где отстрел собак периодически повторяется из года в год, а преступники остаются безнаказанными. За несколько лет был лишь один прецедент, когда дело об убийстве собаки дошло до суда, но виновный отделался лишь штрафом.