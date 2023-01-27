На коллегии ГУ МВД наградили отличников службы

В ГУ МВД России по Самарской области прошла расширенная коллегия по итогам работы самарской полиции за 2022 год.
Начальник главка Игорь Иванов отметил начальников территориальных подразделений, которые стали лучшими в 2022 г.; сотрудников, имеющих высокие показатели в служебной деятельности, и сотрудников, сдавших на отлично комплексный служебно-спортивный зачет.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?