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На коллегии ГУ МВД наградили отличников службы

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ГУ МВД России по Самарской области прошла расширенная коллегия по итогам работы самарской полиции за 2022 год.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Начальник главка Игорь Иванов отметил начальников территориальных подразделений, которые стали лучшими в 2022 г.; сотрудников, имеющих высокие показатели в служебной деятельности, и сотрудников, сдавших на отлично комплексный служебно-спортивный зачет.

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