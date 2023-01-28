Ночью при пожаре в Зубчаниновке погибла женщина и пострадал мужчина

В субботу, 28 января, примерно в 1:58 произошел пожар на ул. Курская, 8 в п. Зубчаниновка в Кировском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 50 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 28 человек, в том числе три звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 2:54.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара погибла женщина, личность которой устанавливается, и пострадал 61-летний мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.