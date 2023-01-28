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Преступления Происшествия

Красноярский районный суд вынес приговор двум продавцам наркотиков

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 января, Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор жителям Тульской области Дарье Озерской и Николаю Наконечному, которые занимались сбытом крупных партий наркотиков.

Суд установил, что Дарья Озерская и Николай Наконечный совершили двадцать два покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет").

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимые почти целый год продавали партии мефедрона через Интернет в Пензенской, Тамбовской и Самарской областях.

"Подсудимые, заведомо зная, что мефедрон (4-метилметкатинон) является наркотическим средством, а незаконный оборот наркотических средств уголовно-наказуемым деянием, что наркотические средства запрещены в свободном обороте на территории РФ, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств, преследуя корыстную цель незаконного обогащения и извлечения материальной выгоды, используя сеть "Интернет", в период времени с 01.11.2020 по 08.09.2021, вступили в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом с целью систематического незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере", - говорится в сообщении суда.

По факту совершения 22 покушений сбыта наркотических средств суд назначил Озерской Дарье 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наконечному Николаю суд назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В законную силу приговор не вступил.

 

Пресс-служба Красноярского районного суда Самарской области

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