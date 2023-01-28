Около Жигулевска на трассе М-5 горел автомобиль Mitsubishi

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В субботу, 28 января, в 11:36 поступило сообщение о возгорании движущегося автомобиля в районе г. Жигулевска, на трассе М-5, 970 км, сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области.