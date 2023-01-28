В Самаре на ул. Садовой горит двухэтажный дом

В субботу, 28 января, в 18:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г.о. Самара, Самарский район, ул. Садовая, 99.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двухэтажного жилого дома.

Погибших и пострадавших нет, площадь пожара составляет 200 кв. м.

Для тушения пожара привлечено 64 человека и 19 единицы техники. Проведена эвакуация жильцов дома.

Пожарно-спасательные подразделения принимают меры по недопущению распространения огня. Силы и средства привлечены по повышенному рангу вызова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Инспекторы ГИБДД обеспечили беспрепятственный подъезд спецтехники и проводят регулирование дорожного движения.

На место происшествия прибыли сотрудники следствен­но-оперативной группы и руководство ГУ МВД России по Самарск­ой области, территор­иального отдела внут­ренних дел. Полицейс­кие осуществляют охр­ану общественного по­рядка.

По факту прои­сшествия будет прове­дена проверка и прин­ято процессуальное решение.