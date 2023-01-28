Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в квартире на ул. Артемовская в Самаре

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В субботу, 28 января, примерно в 10:12 произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Артемовская, 17 в Октябрьском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.