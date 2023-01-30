В СамГМУ стартовала ежегодная олимпиада для школьников 9-11 классов

В Самарском государственном медицинском университете стартовала ежегодная олимпиада "Будущее медицины" для учащихся 9–11 классов. Решить задания первого, заочного этапа можно до 15 февраля включительно. Впервые победители и призеры олимпиады получат дополнительно 7 баллов при поступлении в СамГМУ в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Регистрация на олимпиаду проходит на сайте будущеемедицины.рф, там же доступны задания первого этапа. Результаты будут опубликованы на сайте СамГМУ и на официальном сайте олимпиады школьников "Будущее медицины" 28 февраля.

Второй этап состоится 19 марта с 10:00 до 14:00 (по местному времени). Он проводится в очной форме на базе СамГМУ и других вузов-организаторов. Результаты объявят 29 марта на официальном сайте олимпиады. Апелляции рассматриваются с 30 марта по 3 апреля. Утверждение победителей и призеров олимпиады состоится 5 апреля.

Параллельно с олимпиадой проходит 2-я школьная научно-практическая конференция "Будущее медицины". К участию в ней приглашаются ученики 1–11 классов. Конференция проводится по нескольким направлениям: анатомия, биология, экология, химия, IT в медицине, здоровый образ жизни.

Конференция будет проходить в несколько этапов. Первый этап — дистанционный. До 28 февраля школьники 1–6 классов должны представить свой проект в виде доклада и презентации, а ученики 7–11 классов — в формате презентации и статьи.

Второй этап пройдет очно, также будет возможность подключиться дистанционно. Школьники должны будут представить свои доклады устно. Для 1–6 классов он состоится 21 марта, для 7–11 классов — 22 марта по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, 227.

Победители и призеры второго этапа (7–11 класс) будут приглашены к участию в XVII всероссийской (91-й мтоговой) студенческой научно-практической конференции с международным участием "Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты" (секция "Юный медик"). Она состоится 12 апреля. Статьи участников данной конференции будут опубликованы в сборнике материалов (ISBN, индекс научного цитирования РИНЦ). В сборник будут включены работы, получившие положительную оценку независимой экспертизы и одобрение редакционной коллегии.

Всем, чьи работы будут рекомендованы для участия в виде устного доклада 21 и 22 марта, направят приглашение не позднее 15 марта на электронную почту, указанную при регистрации. Также итоговые списки участников будут размещены на сайте СамГМУ в разделе о конференции. Здесь же можно посмотреть требования к оформлению статьи.

Для участия в конференции законный представитель ребенка должен заполнить обязательную форму регистрации. Она завершится 28 февраля.

"СамГМУ ежегодно проводит олимпиаду и конференцию для школьников, так как нам важно, чтобы в вуз поступали талантливые и замотивированные абитуриенты, — говорит заместитель директора центра организации приема абитуриентов и довузовского образования СамГМУ Оксана Никишева. — Участие в этих мероприятиях позволяет школьникам не только показать свои знания и заявить о своих научных исследованиях, но и стать чуточку ближе к своей мечте — поступлению в СамГМУ. Благодаря таким мероприятиям ребята знакомятся с единомышленниками, с преподавателями вуза, больше узнают о структуре университета и его деятельности еще до поступления. Приглашаем всех школьников принять участие в наших мероприятиях и создавать медицину будущего вместе с СамГМУ. А центр организации приема абитуриентов и довузовского образования в этом поможет".

По всем вопросам о конференции обращаться по телефону: +7 846 374-10-04 доб. 4048, +7 927 784-57-54 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

Задать уточняющие вопросы по олимпиаде можно по телефону: +7 (846) 374-10-04 доб. 4009 (пн-пт с 9:00 до 18:00), или, написав на почту do_olimp@samsmu.ru.