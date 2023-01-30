В СамГМУ стартовала ежегодная олимпиада для школьников 9-11 классов

В Самарском государственном медицинском университете стартовала ежегодная олимпиада "Будущее медицины" для учащихся 9–11 классов. Решить задания первого, заочного этапа можно до 15 февраля включительно. Впервые победители и призеры олимпиады получат дополнительно 7 баллов при поступлении в СамГМУ в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Регистрация на олимпиаду проходит на сайте будущеемедицины.рф, там же доступны задания первого этапа. Результаты будут опубликованы на сайте СамГМУ и на официальном сайте олимпиады школьников "Будущее медицины" 28 февраля.
Второй этап состоится 19 марта с 10:00 до 14:00 (по местному времени). Он проводится в очной форме на базе СамГМУ и других вузов-организаторов. Результаты объявят 29 марта на официальном сайте олимпиады. Апелляции рассматриваются с 30 марта по 3 апреля. Утверждение победителей и призеров олимпиады состоится 5 апреля.
Параллельно с олимпиадой проходит 2-я школьная научно-практическая конференция "Будущее медицины". К участию в ней приглашаются ученики 1–11 классов. Конференция проводится по нескольким направлениям: анатомия, биология, экология, химия, IT в медицине, здоровый образ жизни.
Конференция будет проходить в несколько этапов. Первый этап — дистанционный. До 28 февраля школьники 1–6 классов должны представить свой проект в виде доклада и презентации, а ученики 7–11 классов — в формате презентации и статьи.
Второй этап пройдет очно, также будет возможность подключиться дистанционно. Школьники должны будут представить свои доклады устно. Для 1–6 классов он состоится 21 марта, для 7–11 классов — 22 марта по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, 227.
Победители и призеры второго этапа (7–11 класс) будут приглашены к участию в XVII всероссийской (91-й мтоговой) студенческой научно-практической конференции с международным участием "Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты" (секция "Юный медик"). Она состоится 12 апреля. Статьи участников данной конференции будут опубликованы в сборнике материалов (ISBN, индекс научного цитирования РИНЦ). В сборник будут включены работы, получившие положительную оценку независимой экспертизы и одобрение редакционной коллегии.
Всем, чьи работы будут рекомендованы для участия в виде устного доклада 21 и 22 марта, направят приглашение не позднее 15 марта на электронную почту, указанную при регистрации. Также итоговые списки участников будут размещены на сайте СамГМУ в разделе о конференции. Здесь же можно посмотреть требования к оформлению статьи.
Для участия в конференции законный представитель ребенка должен заполнить обязательную форму регистрации. Она завершится 28 февраля.
"СамГМУ ежегодно проводит олимпиаду и конференцию для школьников, так как нам важно, чтобы в вуз поступали талантливые и замотивированные абитуриенты, — говорит заместитель директора центра организации приема абитуриентов и довузовского образования СамГМУ Оксана Никишева. — Участие в этих мероприятиях позволяет школьникам не только показать свои знания и заявить о своих научных исследованиях, но и стать чуточку ближе к своей мечте — поступлению в СамГМУ. Благодаря таким мероприятиям ребята знакомятся с единомышленниками, с преподавателями вуза, больше узнают о структуре университета и его деятельности еще до поступления. Приглашаем всех школьников принять участие в наших мероприятиях и создавать медицину будущего вместе с СамГМУ. А центр организации приема абитуриентов и довузовского образования в этом поможет".
По всем вопросам о конференции обращаться по телефону: +7 846 374-10-04 доб. 4048, +7 927 784-57-54 (пн-пт с 9:00 до 18:00).
Задать уточняющие вопросы по олимпиаде можно по телефону: +7 (846) 374-10-04 доб. 4009 (пн-пт с 9:00 до 18:00), или, написав на почту do_olimp@samsmu.ru.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.